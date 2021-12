Marco Beck, una "Via Christi" tra poesia e dialogo

NOVI LIGURE — Di grande interesse, anche per la levatura culturale dell’autore, l’incontro che si terrà oggi, sabato 11 dicembre alle 17.45, presso la Casa del giovane di Novi Ligure (via Gagliuffi). Protagonista dell'evento Marco Beck, che è stato caporedattore dei Classici Mondadori, poi direttore letterario della San Paolo e responsabile delle Edizioni Oge. Oggi collabora con la redazione culturale dell’Osservatore Romano. Come poeta, dopo l’esordio nell’Almanacco dello Specchio (1980), ha pubblicato una decina di sillogi e ha tradotto l’intero corpus di Orazio.

Oggi verrà presentato il suo volume di poesia religiosa "Sei tu colui che deve venire" dedicato in buona parte al rapporto tra Gesù e Maria sua madre (senza dimenticare altri momenti cruciali, quale la Passione), scritto con uno stile recitativo che richiama sì lo stile delle antiche laude medievali, ma lo rende con un linguaggio che è del tutto contemporaneo e accessibile al lettore del giorno d'oggi. “Sei tu colui che deve venire?” è una Via Christi articolata in quattordici “stazioni”, quattordici episodi di volta in volta costruiti ex novo o ricostruiti con fantasiose variazioni e integrazioni a partire dalla traccia dei Vangeli.

Marco Beck è uno dei poeti pubblicati dalla Puntoacapo Editrice di Pasturana, che da alcuni anni è diventata una delle punte di diamante per la poesia contemporanea, forma di espressione artistica che in Italia, rispetto alle altre, sembra aver ritrovato una propria vitalità, con un linguaggio che riesce a parlare direttamente al cuore, senza gli eccessi di intermediazioni intellettuali che spesso appesantiscono ancora le arti figurative nel XXI secolo.

Obbligatoria la prenotazione al 345 1234398.