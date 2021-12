Giochi usati, addobbi e riciclo con la Proloco Castello

NOVI LIGURE — Due giorni in compagnia di Babbo Natale degli elfi del parco castello. Sabato 18 e domenica 19 dicembre nella tensostruttura allestita in piazza Dellepiane a Novi Ligure, sono in programma tante iniziative dedicate alle festività natalizie, ma nello spirito del riciclo e del riuso degli oggetti. Una festa dedicata ai più piccoli ma anche ai grandi e ai ricordi dell’infanzia.

La manifestazione è organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune. Ci saranno “bancarelle del riuso” con mini presepi e regalini, addobbi natalizi e curiosità, e una piccola mostra mercato del giocattolo usato con chicche d’epoca, ricordi indelebili e suggerimenti ancora utili in una filosofia di riduzione dello spreco e dei rifiuti.

Sarà anche possibile visitare alcuni presepi artistici, l’esposizione di macchinine di un collezionista dedicate alla polizia, e soprattutto il paese di Babbo Natale della Lego, abbinato domenica a un laboratorio di addobbi fatti con i famosi mattoncini organizzati dal club Piemonte Bricks (prenotazione via whatsapp al 324 8772587). Sabato i bambini potranno scambiare i propri giocattoli usati, anche in questo caso su prenotazione. Nel weekend, poi, Babbo Natale premierà con un piccolo dono i bambini che porteranno le proprie “letterina dei buoni propositi”, in cui scrivere cosa intendono fare a favore della comunità e della natura.

Ci sarà anche Gestione Ambiente – a suggerire come utilizzare parte dei rifiuti per comporre addobbi e oggetti – e l’Arca Novese con i suoi calendari, per raccogliere fondi a favore del canile di Novi Ligure. E poi dolcetti e bevande natalizie (come il vinbrulè e il bimbrulè per i più piccoli), esposizione di fumetti, soldatini e macchinine mentre in città ci saranno anche le bancarelle di Novantico. Gli elfi di Babbo Natale scenderanno anche in bicicletta dal parco castello sabato alle 17.00 per raggiungere piazza Dellepiane, grazie alla partecipazione della scuola di mountain bike I Cinghiali.