Novi, balzo dei contagi: mascherine obbligatorie all'aperto

NOVI LIGURE — I contagi hanno ricominciato a correre e a Novi Ligure il sindaco Gian Paolo Cabella ha firmato un’ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, in tutto il centro storico, nonché nelle aree dove si svolgono mercati e manifestazioni.

Secondo l’ultimo dato ufficiale disponibile, quello di ieri, a Novi il numero dei residenti positivi è salito a 75: l’altro ieri erano 64 e una settimana fa 49. Un balzo in avanti di 26 unità in soli sette giorni (pari a un +53 per cento).

Mascherine obbligatorie: ecco dove

Gian Paolo Cabella ha firmato l’ordinanza questa mattina: il provvedimento prevede l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aree all’aperto per evitare situazioni di pericolo dovute alla diffusione del coronavirus. Il provvedimento sarà in vigore dal 15 dicembre fino al 15 gennaio 2022 nelle seguenti aree e vie della città:

via Roma

piazza Dellepiane

via Girardengo

corso Marenco

piazza Falcone e Borsellino

viale Saffi

via Garibaldi

nonché nelle aree mercatali della città e nei luoghi dove di svolgono manifestazioni natalizie.

Coronavirus, i contagi sono in aumento in tutto il novese Dati in crescita a Novi Ligure, Gavi, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia e Pasturana e in diversi centri della val Borbera

La decisione – spiegano dal Comune – «è stata presa per adottare misure a tutela dell’incolumità e della salute pubblica in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica che continua a destare preoccupazione». «Attualmente, infatti, si registra un incremento dei contagi sia a livello regionale che nazionale. Pertanto si è ritenuto necessario contrastare durante il periodo natalizio e festivo l’evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale», affermano da Palazzo Pallavicini.

L’inosservanza dell’obbligo dell’uso delle mascherine comporta una sanzione che va da 400 a 3 mila euro.