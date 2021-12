Novi, proprietà all'asta: il Comune punta a incassare 1,1 milioni

NOVI LIGURE — Il Comune di Novi Ligure mette in vendita sette proprietà immobiliari: dalla cessione l’amministrazione punta a incassare ben 1,1 milioni di euro. Il lotto principale riguarda il cosiddetto palazzo “ex Telecom”, sito nel centralissimo viale Saffi. Oggi l’edificio ospita la filiale e gli uffici della Carige, la Cassa di risparmio di Genova, e il Comune lo ha messo in vendita per 656 mila euro (l’anno scorso, per ovviare a problemi di infiltrazioni d’acqua, erano stati spesi oltre 42 mila euro per riparare il tetto).

In vendita anche un immobile in via Terracini, sede dell’ex Mini Market: in questo caso l’importo a base d’asta è 75 mila euro. Un altro pezzo di pregio è considerata l’area edificabile residenziale di 870 metri quadrati in via Concordia, con annesso un fabbricato da demolire: si parla di quasi 148 mila euro. All’asta andranno anche tre terreni industriali in zona Cipian – per un totale di circa 6.570 metri quadrati – e un terreno industriale in via Ovada da circa 1.970 metri quadrati.

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 28 gennaio, mentre l’apertura delle buste verrà effettuata il 31 gennaio.

Le proprietà in vendita