Fognature, lavori alla rotatoria più complessi del previsto

NOVI LIGURE — Si prospettano molto più lunghi del previsto i lavori al collettore fognario di via Crispi a Novi Ligure. Originariamente sarebbero dovuti terminare nella giornata di domani, ma andranno avanti molto di più: si stima fino al 31 dicembre.

Il cantiere coinvolge la rotonda tra via Crispi, via Pietro Isola e via Acquistapace e sta creando non pochi disagi agli automobilisti. Infatti, è stata interdetta la circolazione in via Crispi – nel tratto tra l’incrocio con via Amendola e la rotonda – per chi è diretto verso via Acquistapace. Lo stop alla circolazione riguarda anche il sottopasso ferroviario di via Crispi (sempre per chi è diretto verso la zona Euronovi-Bennet-Museo).

Con il blocco parziale di uno dei tre sottopassi ferroviari che attraversano la città il traffico nelle ore di punta va in tilt e si riversa negli altri due sottopassi rimasti aperti: via Mazzini e via Verdi.

La zona interessata dai lavori