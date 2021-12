Fai, il 2021 si chiude con un brindisi e un omaggio a Dante

NOVI LIGURE — Presentazione domenica al teatro della parrocchia di Sant’Antonio per il libro di Davide Guerra “Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene: echi danteschi nella canzone italiana”, edito da Puntoacapo Editrice. Il teatro di viale della Rimembranza, a Novi Ligure, ospiterà alle 17.30 l’evento organizzato dal Gruppo Fai Giovani e dalla Delegazione Fai, che chiuderà le attività novesi del Fondo Ambiente Italiano per il 2021.

Sarà anche l’occasione per “salutare” l’anno in cui si è celebrato il settecentenario della morte di Dante, consisterà nella presentazione del libro, intervallata da letture dantesche ad opera dei volontari del Gruppo Fai Giovani, e si concluderà con l’offerta di un piccolo aperitivo per tutti i partecipanti, grazie alla collaborazione del bar della parrocchia (ingresso offerta minima 3 euro).