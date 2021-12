La solidarietà si fa dolce grazie a Lilt e Novi Elah Dufour

NOVI LIGURE — Oggi a Novi Ligure la Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori, allestirà in via Girardengo uno spazio espositivo dedicato a una raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo con sonda addominale transrettale per il reparto di Urologia dell’ospedale San Giacomo, diretto dal dottor Franco Montefiore.

Chi vorrà aiutare con una offerta riceverà in dono un vasetto di Crema Novi; a consegnarlo saranno Gianduja e Giacometta, nei loro costumi tradizionali. La raccolta fondi a favore della Lilt sarà un modo anche per ricordare Ivana Rocchi, responsabile della comunicazione di Novi Elah Dufour, scomparsa lo scorso novembre.