Servizio civile, nel novese 59 posti per giovani fino a 28 anni

NOVI LIGURE — È stato pubblicato il nuovo bando del servizio civile: un’opportunità di lavoro per giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni. Nella zona di Novi Ligure sono disponibili 59 posti, divisi tra associazioni di pubblica assistenza come Croce Verde e Croce Rossa, Comuni e proloco.

Servizio civile: come fare domanda

La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale indicativamente di 25 ore. La presentazione delle domande si effettua esclusivamente sulla piattaforma on line del Dipartimento per le Politiche giovanili, entro il 26 gennaio.

Servizio civile: posti a disposizione

In Croce Verde sono disponibili 12 posti (6 ad Arquata Scrivia, 4 a Cassano Spinola e 2 a Basaluzzo). In Croce Rossa sono 13: 7 a Novi Ligure, 4 a Vignole Borbera e 2 a Gavi. Novi Soccorso mette invece a disposizione 6 posti.

​​A Novi sono stati attivati progetti di servizio civile anche al Csp, il consorzio dei servizi sociali (6), al Patronato Inca (1), all’oratorio Don Bosco (1), all’Inac (1) e al centro di formazione professionale Foral (2). Nei Comuni, ci sono 5 posti ad Arquata, 2 a Basaluzzo e 2 a Pasturana. Volontari del servizio civile sono richiesti anche nelle proloco di Basaluzzo (4), Gavi Pratolungo (2) e Pozzolo Formigaro (1). Infine a Serravalle Scrivia un volontario sarà accolto dal centro di formazione Cnos Fap.