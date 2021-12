Banda Marenco, a San Nicolò torna il concerto di Natale

NOVI LIGURE — La banda di Novi Ligure riprende là dove si era fermata. A parte la parentesi estiva con poche esibizioni all'aperto, è dal tradizionale appuntamento natalizio del 2019 che il corpo musicale Romualdo Marenco non tiene concerti in pubblico. Ed è proprio con l’evento natalizio che la banda torna dal vivo. L’appuntamento è per giovedì 23 dicembre alle 21 presso la chiesa di San Nicolò a Novi Ligure.

«Il concerto di Natale è un appuntamento tradizionale molto sentito sia dalla banda sia della comunità novese e dopo lo stop forzato causato dalla pandemia lo sarà sicuramente ancora di più», dichiara la presidente Anna Sini. Il concerto sarà diviso in due parti. La prima parte comprenderà brani classici per orchestra e la marcia sinfonica, oltre che classici arrangiati per orchestra a fiato. La seconda parte, invece, comprenderà arrangiamenti in stile musical, tra cui nuovi pezzi in anteprima, mai suonati. Il riarrangiamento è a cura di Cristiano Tibaldi. L’evento è a ingresso libero con green pass, fino ad esaurimento dei posti disponibili.