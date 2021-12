Forza e Virtù, ottime prestazioni al campionato regionale Pgs

SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) — Ottima prestazione delle atlete della società ginnastica Forza e Virtù di Novi Ligure nella seconda prova del campionato regionale Pgs. Nella categoria Propaganda A secondo posto nella classifica generale per Gaia Pozzi. In gara anche Camilla Daraio.

Medaglia d’argento nel concorso generale per Martina Gavazza e secondo posto al corpo libero per Lucrezia Fara. Terzo gradino del podio per Chiara Astesano nella categoria Under 15 B, dove le sue compagne Carolina Basiglio e Lavinia Giambelluca conquistano rispettivamente il primo posto a volteggio e il primo posto a parallele. Buona gara per le compagne Giulia Traversa, Elena Moncalvi, Valeria Albanese e Chiara Ciaschini.

Nella categoria Under 17 B Camilla Consigliere ottiene il secondo posto a parallele, buon piazzamento per Vittoria Carrea e Marta Pala. Primo gradino del podio per Carolina Braini e sempre nel concorso generale Senior B secondo posto per Federica Ferrari, Ylenia Varlotta è terza a parallele. Hanno ben figurato nella medesima categoria Denise Gaia e Giada Giudice.

Gli allenatori Carlotta Carraturo, Isabella Germoglio, Giulia Caglieris e Martin De Mello sono soddisfatti dei risultati ottenuti. Appuntamento alla terza prova regionale che si svolgerà nei primi mesi del 2022.