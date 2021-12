Scuola, donati fondi e dispositivi per contrastare il coronavirus

NOVI LIGURE — I tre Istituti comprensivi di Novi Ligure hanno da poco ricevuto un contributo da parte di Banco Bpm, per un ammontare complessivo di 3 mila euro. I fondi sono stati usati dalle scuole per l’acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea, materiale di sicurezza e protezione utili ad affrontare la diffusione della pandemia da Covid e dispositivi digitali per la purificazione dell’aria degli ambienti scolastici.

«Con la diffusione della pandemia, abbiamo ritenuto di attivare ulteriori e più capillari interventi di sostegno – ha commentato Massimo Marenghi, responsabile della Direzione territoriale Novara-Alessandria – Soprattutto con il “Progetto Scuola”, e grazie al presidio sui territori, la nostra attenzione alle istanze delle comunità continua ad essere costante e concreta. In questo caso, siamo intervenuti in un ambito che ci sta particolarmente a cuore, dando un supporto concreto alle scuole pubbliche e quindi ai giovani che vivono nei territori in cui siamo presenti».

Anche la Dussmann Service, ditta che fornisce il servizio di refezione scolastica per il Comune di Novi Ligure, ha donato alcuni ai tre circoli didattici cittadini. I dispositivi portatili sono stati consegnati alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Sisti e dei rappresentanti degli istituti scolastici. «Dussmann Service offre la massima collaborazione per venire incontro alle esigenze delle scuole in un momento particolarmente difficile a causa della pandemia. I tablet di ultima generazione potranno essere utilizzati in caso di didattica a distanza ma anche per progetti di apprendimento stimolanti e al passo coi tempi», ha detto Barbara La Malfa di Dussmann Service.