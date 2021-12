Ballo Excelsior, il capolavoro di Marenco stasera sulla Rai

NOVI LIGURE — Questa sera la Rai manderà in onda il “Ballo Excelsior” di Luigi Manzotti su musica di Romualdo Marenco, il celebre compositore di Novi Ligure. Protagonisti le étoile della danza Roberto Bolle, Marta Romagna e Riccardo Massimi. Rai-5, alle 21.15, proporrà la versione del “Ballo Excelsior” andata in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano per la stagione della Scala nel 2002. Le coreografie sono di Ugo Dell’Ara mentre la regia è di Filippo Crivelli. L’Orchestra del Teatro alla Scala è diretta da David Coleman.

Successo mondiale dal 1881, quando andò in scena per la prima volta proprio alla Scala, il “Ballo Excelsior” di Romualdo Marenco è rimasto stabilmente in repertorio proseguito fin dopo la Prima Guerra Mondiale, per scomparire dalle scene negli anni Venti del Novecento.

Nel 1967, dopo la grande alluvione di Firenze, lo spettacolo venne allestito al Maggio Musicale Fiorentino come segnale di ripresa e celebrazione del trionfo della civiltà. La coreografia e la regia furono affidate rispettivamente a Dell’Ara e Crivelli, impegnati anche nella versione della Scala trasmessa da Rai-5 con Roberto Bolle, Marta Romagna e Riccardo Massimi. Grazie a loro il “Ballo Excelsior” è rientrato stabilmente in repertorio. La regia televisiva è curata da Tina Protasoni.