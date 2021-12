Carabinieri in congedo, addio al brigadiere Pietracatella

NOVI LIGURE — Lutto per la sezione di Novi Ligure dell’Anc, l’associazione dei carabinieri in congedo: si è spento ieri il brigadiere capo Vincenzo Pietracatella. Aveva da poco compiuto 86 anni. «Con lui se ne va un pezzo di storia, un collega e un amico», dicono dall’Anc. Pietracatella, originario della zona di Campobasso, aveva prestato servizio per lungo tempo a Novi.

Il rosario sarà recitato oggi alle 19.00 nella chiesa della Collegiata. I funerali si terranno domani alle 15.30, sempre alla Collegiata.

È il terzo membro dell’Anc che l’associazione presieduta dal maresciallo Sergio Quagliozzi piange quest’anno. A maggio era infatti mancato il maresciallo Mario Ravera (83 anni), a lungo comandante del nucleo operativo della Compagnia di Novi, mentre a febbraio se n’era andato il brigadiere capo Rosario Sabatino (67 anni).