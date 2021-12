Anniversario Coppi, solo la messa a Castellania

CASTELLANIA COPPI - La messa, la mattina del 2 gennaio, nella chiesetta accanto al mausoleo, ma la pandemia rivoluziona ancora il programma per l'anniversario della scomparsa di Fausto Coppi, il 62°, e fa slittare gli eventi a marzo.

Una decisione presa da Sergio Vallenzona, primo cittadino di Castellania Coppi, e da Massimo Merlano, presidente del consorzio 'Terre di Fausto'. "Una scelta di responsabilità, perché gli spazi al chiuso sono limitati e in questa stagione non è opportuno lasciare all'aperto, e con temperature basse, le persone che sarebbero arrivate per rendere omaggio al Campionissimo - spiega Vallenzona - Resta la funzione, in forma quasi privata, per i familiari, per le altre iniziative individueremo una data diversa, verso la primavera, sperando in condizioni più favorevoli".

Merlano aveva programmato la consegna del premio internazionale 'Welcome Castellania' a Sylvan Adams, benefattore di origini canadesi, che diventerà 'ambasciatore di Casa Coppi'. "Siamo in contatto con lui per individuare la data, a marzo, quando inaugureremo anche i nuovi allestimenti nella Casa, "Le strade che portano al cielo" e "Monti pallidi", dedicato alle imprese sulle Dolomiti, e ci saranno anche le pietre delle montagne scalate e conquistate da Coppi, oltre al 'pavé' della Roubaix, dedicato a Serse".

Monumento e spettacolo

Confermata, invece, a Ercole di Caserta l'inagurazione, il 2 dopo la messa, del nuovo monumento a Coppi, realizzato da un gruppo di appassionati e protagonisti del ciclismo campano, nel luogo dove partì, finita la guerra, per raggiungere Castellania in bici. Sempre il 2, alle 16, al Museo dei Campionissimi, andrà in scena "Coppi e il diavolo. Ovvero quando il Campionisismo incontrò Gioanbrerafucarlo.", monologo tratto dal libro di Gianni Brera, di e con Davide Ferrari, con la collaborazione di Gino Cervi e le canzoni di Claudio Sanfilippo. Ingresso fino a esauerimento posto, richiesto il super Green pass.