Coronavirus: Novi, a Natale i contagi sfondano quota 200

NOVI LIGURE — La macchina della sanità non si è fermata neanche a Natale: anche durante le festività è proseguito il tracciamento dei contagi da coronavirus. Che ha dato i suoi frutti, se così si può dire: il 25 dicembre Novi Ligure ha sfondato quota 200 (206 positivi, per la precisione) e a Santo Stefano si è arrivati a 218. Rispetto a sette giorni prima, la crescita è netta: +132 casi. La settimana precedente, per fare un esempio, l’aumento era stato di soli 22 casi.

Dopo Novi, l’incremento maggiore tra i positivi si registra a Serravalle Scrivia (33, +19 in una settimana), seguito da Stazzano (21, +18). Pozzolo Formigaro sale a 38 (+15 in una settimana) e Arquata Scrivia a 26 (+15 rispetto a domenica scorsa). Gavi da un paio di settimane viaggia intorno alla trentina di casi (34 contagiati, +3).

Novi sempre più "rossa": contagi più che raddoppiati da lunedì In pochi giorni si è passati da 87 a 183 positivi, come un anno fa. I vaccini però aiutano: solo 5 in ospedale, contro i 43 del dicembre 2020

Cassano Spinola ha raggiunto i 13 positivi (+10 rispetto a domenica scorsa), Pasturana 11 (+5), Basaluzzo 9 (+8), Borghetto Borbera 8 (+4), Vignole Borbera 7 (+5), Bosio 6 (–1). Tre casi a Francavilla Bisio (+2), Fresonara (–3) e San Cristoforo (+3).

Risultano 2 positivi ad Albera Ligure, Mongiardino Ligure e Voltaggio, e 1 a Carrosio, Grondona, Parodi Ligure, Roccaforte Ligure, Tassarolo.

Novi, balzo dei contagi: mascherine obbligatorie all'aperto Il sindaco ha firmato il provvedimento in vigore fino al 15 gennaio. Coinvolti il centro storico, le aree mercatali e le manifestazioni

Vaccini: accesso diretto

Intanto l’Asl ha deciso che proseguirà fino al 30 gennaio l’accesso diretto ai centri vaccinali della provincia di Alessandria. Le vaccinazioni con accesso diretto di prime dosi per gli over 12 e di dosi aggiuntive per obblighi vaccinali o scadenza green pass sono effettuate nei centri hub dalle 9.00 alle 12.00. Le somministrazioni delle altre dosi aggiuntive vengono invece effettuate su convocazione.

Vaccini a Novi: le date

L’hub vaccinale allestito presso il centro fieristico Dolci Terre, a Novi Ligure, sarà aperto nelle seguenti giornate: 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre e 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 gennaio 2022 (in pratica tutti i giorni tranne sabato, domenica e festivi).