Eventi, dopo il Capodanno in piazza salta anche il mercatino

NOVI LIGURE — Dopo il Capodanno in piazza, a Novi Ligure sono state annullate anche le iniziative in programma il giorno dell’Epifania. L’amministrazione comunale ha fatto sapere che «viste le recenti disposizioni anti Covid per contrastare la diffusione della pandemia, sono state annullate le iniziative inserite nel programma “Natale a Novi” che si sarebbero dovute tenere il 6 gennaio prossimo».

Si tratta del mercatino “Val Borbera tra sapori e saperi”, organizzato dalle Condotte Slow Food di Gavi e Ovada, previsto nella tensostruttura di palazzo Dellepiane, e il percorso a tappe “I giochi dei nonni”.