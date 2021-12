Andrea Oddone dirige il concerto di Capodanno al teatro Marenco

NOVI LIGURE — Il 2022 del teatro Marenco inizia in musica. Sabato 1° gennaio al teatro storico di Novi Ligure si terrà infatti il Gran Concerto di Capodanno, che vedrà protagonista l’Orchestra Classica di Alessandria diretta per l'occasione da Andrea Oddone, con la presenza dei soprani Sung Hee Park, Sang Eun Kim e Hyunjeong Lee e la voce narrante di Giulio Graglia.

Il concerto dal titolo “Da Mozart a Marenco” proporrà momenti di raffinata bellezza con l’esecuzione della sinfonia n. 29 in La maggiore k 201 di W. A. Mozart, una delle sue più famose sinfonie giovanili pervasa di tempra ardente e impulsiva, per poi immergersi in una seconda parte caratterizzata da eleganti atmosfere che spazieranno dai virtuosismi del flauto solista nella fantasia verdiana sull'opera Il Rigoletto, alle acrobazie vocali della celebre aria mozartiana della Regina della notte, al prezioso Duetto dei fiori di Lêo Delibes per proseguire con Johann Strauss, Mascagni, la celeberrima Mattinata di Leoncavallo, il Valzer e Galop dal Gran Ballo Excelsior di Romualdo Marenco.

Ballo Excelsior, il capolavoro di Marenco stasera sulla Rai Nella versione portata in scena dalle étoile della danza Roberto Bolle, Marta Romagna e Riccardo Massimi

Il concerto prenderà il via alle 21.00. I biglietti – al prezzo di 25 euro posto unico – possono essere acquistati direttamente al teatro Marenco (mercoledì e venerdì feriali dalle 17.30 alle 19.00) o tramite il circuito online Vivaticket. Info 347 7360627 o segreteria.teatromarenco@gmail.com.