Lettiere e traversine per animali, «ecco come gettarle»

NOVI LIGURE — Si avvicina il 31 gennaio, la data in cui in tutta Novi Ligure entrerà in funzione il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”, e i cittadini tornano a interrogarsi su un problema che aveva suscitato forte dibattito già tempo fa: dove vanno buttati i rifiuti provenienti da animali domestici come lettiere e traversine?

Tenerli in casa a lungo non è possibile, dopo un po’ comincerebbero a puzzare. Gettarli nell’indifferenziato farebbe lievitare di parecchio i costi di ritiro (ogni utenza ha diritto a pochi ritiri gratuiti).

Gestione Ambiente ha quindi deciso di prorogare per tutto il 2022 il servizio di raccolta dei rifiuti da animali domestici: nei centri di raccolta di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Tortona e Castelnuovo Scrivia sarà possibile conferire gratuitamente lettiere, deiezioni, prodotti assorbenti, tappetini, traversine igieniche, salviette e così via.

Rifiuti da animali: conferimento gratuito

Ciascun cittadino può conferire in appositi contenitori una volta a settimana un sacco massimo da 60 litri, che dovrà essere trasparente o semitrasparente al fine di poterne verificare il contenuto. È possibile smaltire le lettiere nel contenitore dell’umido solo se sono certificate compostabili; altrimenti vanno nell’indifferenziato.

Rifiuti da animali: ecco dove

Sul sito www.gestioneambiente.net (nella sezione “Le nostre attività”) si possono controllare gli orari di apertura dei Centri di raccolta, trovare l’elenco completo dei materiali conferibili e le modalità di accesso. I centri di raccolta dove si possono conferire i rifiuti da animali sono:

Novi Ligure, strada della Tuara (zona Cipian)

Pozzolo Formigaro, via Marencana

Castelnuovo Scrivia, via Petazzi

Tortona, via Postumia (area artigianale Coinart)

Dal 1° gennaio i centri di raccolta saranno intercomunali e quindi accessibili a tutti i cittadini dei Comuni serviti da Gestione Ambiente.

Rifiuti da animali: dove si buttano?

