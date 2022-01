Basaluzzo, abbandonano rifiuti in strada: multati in due

BASALUZZO — Altra multa per l’abbandono indiscriminato di rifiuti: oggi l’ispettore di Gestione Ambiente ha sanzionato persone che lo scorso 30 dicembre hanno abbandonato alcuni sacchi di spazzatura in via Pozzolo, a Basaluzzo. Si tratta di due abitanti di Novi Ligure, individuati grazie alle indagini dell’ispettore ambientale Aldo Russo. Per loro, sanzione da 600 euro e l’invito a intervenire con un’adeguata pulizia dell’area.

Negli ultimi tempi, in vista dell'estensione del nuovo sistema di raccolta differenziata "porta a porta" a tutta la città di Novi Ligure – ultimo centro del territorio – sono aumentati i controlli di Gestione Ambiente.