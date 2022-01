Rugby, stop alle gare. Ma l'Under 19 rinasce insieme a Genova

NOVI LIGURE — La pausa natalizia ha interrotto tutta l’attività del Rugby Novi, che si appresta però a ricominciare gli allenamenti sul campo del quartiere G3. E intanto, grazie allo storico rapporto con la vicina Liguria, torna pure nel campionato Under 19, con cinque atleti novesi e il coach Alessandro Vernetti che entrano nel team azulgrana degli Amatori Genova.

La Federazione Italiana Rugby ha temporaneamente sospeso i campionati e i raggruppamenti giovanili, a seguito della recrudescenza della pandemia, e ha emanato nuove e stringenti regole per qualsiasi attività sportiva. La società novese è stata una delle prime in Italia a mettere in pratica le indicazioni del ministero della Salute che, su richiesta della Fir, ha deciso che gli atleti Under 12 possono allenarsi, per il momento, senza necessariamente avere il ciclo vaccinale iniziato, certificando però un tampone negativo eseguito da meno di sette giorni.

Il Rugby Novi effettuava i primi tamponi già domenica, grazie alla disponibilità di alcuni medici soci e all’aiuto concreto di Maurizio Cresta, agente di commercio nel settore sanitario nonché padre di un giovane biancoverde Under 9, che ha donato i kit necessari e ha permesso alla società di rifornirsi per le prossime settimane di tamponi a prezzi calmierati. Domenica prossima, i medici societari ripeteranno gli esami al campo Comollo.

La sospensione delle attività agonistiche ha fatto sì che sia stato quindi rimandata la prima Festa del Rugby del 2022, che avrebbe dovuto impegnare gli Under 13 ad Asti. Fermi anche gli Under 19, che si allenano a Novi ma gareggiano con la maglia azulgrana dell’Amatori Genova. I ragazzi (Tommaso Civini, Alessio Pilia, Thomas Pierse, Leonardo Bonini, Stefano Morales, Filippo Wang) sono reduci dallo scioglimento della formazione novese di categoria, che raccoglieva elementi da altre società alessandrine e che ha dovuto ritirarsi dal campionato regionale piemontese a causa delle continue difficoltà a raggiungere il numero minimo di atleti per le partite ufficiali. La passione per la palla ovale non è però venuta meno, grazie ad un accordo con l’Amatori Genova che schiera i giovani novesi nel campionato ligure e che li ha impiegati già nelle ultime partite a dicembre. Il coach novese Alessandro Vernetti è diventato vice del genovese Federico Rebora.