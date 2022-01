Amici dell'Arte, al via il nuovo corso di disegno e pittura

SERRAVALLE SCRIVIA — È tutto pronto a Serravalle Scrivia per il nuovo corso di disegno e pittura organizzato dall’associazione Amici dell’Arte in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Martiri della Benedicta” e con il Comune. L’iniziativa, giunta ormai alla 38esima edizione, sarà presentata sabato 15 gennaio alle 16.00 presso il salone della chiesa di Maria Regina, la parrocchia del quartiere Ca’ del Sole.

Aperto a tutti, dagli studenti delle scuole agli adulti, il corso persegue la finalità di guidare gli iscritti alla conoscenza di diversi mezzi e tecniche espressive. Inoltre, organizzerà visite a mostre d’arte, musei e iniziative varie dedicate all’arte contemporanea.

Le lezioni si terranno al sabato (dalle 15.00 alle 17.30), a partire dal 22 gennaio. La fine dei corsi è prevista per il mese di maggio. Il corso è gratuito per giovani e studenti e verrà organizzato seguendo le attuali normative anti Covid in vigore. Gli insegnanti saranno Gianni Torchia, Walter Repetto, Maria Stella Repetti, Monica Motto, Pino Aliano, Daniela Fava, Ettore Ardito, Francesco Orsini, Angelo Montecucco, Luisa Casaccia Gibelli, Bruno Farinelli e Antonella De Sarlo.

Informazioni ai numeri 0143 90272 oppure 347 4109278 o via mail all’indirizzo associazioneamicidellarte@gmail.com.