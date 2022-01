San Cristoforo, all'ufficio postale un Atm di ultima generazione

SAN CRISTOFORO — Sportello automatico di nuova generazione per l’ufficio postale di San Cristoforo, in via Irmo Ferrari 16. Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, i Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

L’installazione è parte del programma di “impegni” che Poste Italiane ha sottoscritto con i Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti. L’ufficio postale di San Cristoforo è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

I nuovi Atm Postamat di ultima generazione (e dotati di moderni impianti di videosorveglianza), possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.