Covid, cresce ancora il numero dei contagiati: a Novi sono 895

NOVI LIGURE — Il numero dei positivi al coronavirus continua ad aumentare. Ieri a Novi Ligure è stato raggiunto un nuovo primato: secondo il dato ufficiale diffuso dalla Regione in serata, infatti, sono 895 i residenti contagiati, pari a oltre il 3 per cento della popolazione. Per tutta la scorsa settimana il numero dei positivi aveva continuato a scendere, tanto da far supporre di aver raggiunto il picco. Poi il brusco rialzo. In termini assoluti comunque, rispetto a una settimana fa, i casi sono solo 20 in più (domenica 9 gennaio erano 875).

Coronavirus: la situazione in ospedale

All’ospedale San Giacomo di Novi Ligure risultano ricoverate 17 persone per Covid: 3 in terapia semintensiva, 13 in posti letto di media intensità e 1 in attesa di test. Grazie ai vaccini, che riducono la possibilità di contrarre la malattia in forma grave, la situazione è nettamente migliore rispetto a un anno fa, quando i posti letti occupati erano 49, quasi il triplo.

Coronavirus: i contagi nel novese

Nei dintorni, è Arquata Scrivia a guidare la poco invidiabile classifica dei contagiati: 263, ben 98 in più rispetto a sette giorni fa (erano 165). Seguono Serravalle Scrivia (210, +16), Pozzolo Formigaro (163, –19) e Gavi (110, +21).

Sotto i cento casi ci sono Cassano Spinola (80, +7 in una settimana), Vignole Borbera (70, +20), Stazzano (69, +1), Basaluzzo (63, invariato), Pasturana (50, –2), Borghetto Borbera (43, +3), Villalvernia (26, –7). Tutti gli altri Comuni viaggiano al di sotto dei 20 positivi e in provincia di Alessandria c’è solo un paese rimasto Covid free: è Montacuto, in val Curone.

Hub vaccinale: date di apertura

L’hub vaccinale allestito presso il centro fieristico Dolci Terre, a Novi Ligure, sarà aperto nelle seguenti giornate: 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 gennaio (in pratica tutti i giorni tranne sabato, domenica e festivi). Dalle 9.00 alle 12.00 è ammesso l’accesso diretto per chi deve ancora fare la prima dose oppure ha il green pass in scadenza; le somministrazioni delle altre dosi aggiuntive vengono invece effettuate su convocazione.

Quarantena: nuova procedura semplificata

Prende il via oggi in Piemonte la procedura semplificata di gestione di isolamento e quarantena: i positivi e i loro contatti stretti riceveranno un sms che li avviserà dell’inizio e della fine della quarantena. L’sms conterrà un link che conduce al sito www.SalutePiemonte.it, dove si potrà consultare il provvedimento nel dettaglio. L’sms riporterà anche il numero da esibire per sottoporsi al tampone “di uscita”. Il tampone potrà essere eseguito presso le strutture pubbliche, in farmacia o nelle strutture private autorizzate. Entro 24 dal tampone di uscita, l’Asl comunicherà l’avvenuta guarigione al ministero della Salute, che emetterà il green pass da guarigione.