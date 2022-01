Evasione dal treno, ricordato il sacrificio dei tre carabinieri

NOVI LIGURE — Questa mattina a Novi Ligure si è svolta la commemorazione per i carabinieri caduti il 25 gennaio del 1971 alla stazione ferroviaria. Una pagina terribile della storia cittadina che ha visto perire tre carabinieri in un conflitto a fuoco con alcuni detenuti in fuga da un treno con cui si stava svolgendo il loro trasferimento. A Giuseppe Barbarino, Candido Leo e Clemente Villani Conti venne poi concessa la medaglia d’argento al valor militare alla memoria con decreto presidenziale.

Questa mattina l’amministrazione comunale, nelle persone del vicesindaco Diego Accili, dell’assessore Edoardo Moncalvo e del presidente del consiglio comunale Oscar Poletto, ha partecipato alla commemorazione, chiusa da un discorso di Poletto per omaggiare l’Arma e il suo valore.