Giorno della Memoria, cerimonia dei Lumi per chi venne deportato

NOVI LIGURE — Sarà una cerimonia “ridotta” a causa delle restrizioni sanitarie, ma non per questo meno significativa quella che si terrà giovedì 27 gennaio a Novi Ligure, in occasione della Giornata della Memoria. La ricorrenza è stata istituita in ricordo dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico durante l’ultimo conflitto mondiale.

La commemorazione per il Giorno della Memoria è in programma alle 17.30, all’interno dell’androne di palazzo Dellepiane, dove si terrà la cerimonia dell’Accensione dei Lumi che vedrà l’intervento del sindaco Gian Paolo Cabella e la lettura dei nomi dei deportati della zona. A seguire, in via Cavour 67, sarà reso omaggio alla memoria del concittadino Silvio Salomon Ottolenghi, a cui è dedicata una Pietra d’Inciampo, installata nel 2018 dall'artista tedesco Gunter Demnig.

«Le previste iniziative culturali di approfondimento e memoria rivolte agli studenti e alla cittadinanza sono posticipate a causa della perdurante emergenza sanitaria», spiegano dall’amministrazione comunale.