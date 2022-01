Polizia municipale, un 2021 ancora in prima linea contro il Covid

NOVI LIGURE — Anche nel corso del 2021 l’attività della Polizia municipale di Novi Ligure è stata pesantemente condizionata dal coronavirus: aumentano i controlli legati alla pandemia e salgono anche le violazioni al codice della strada, che rimangono però lontane dai numeri pre Covid. Gli agenti del comandante Armando Caruso hanno controllato 4.926 persone e 1.003 esercizi commerciali per verificare il rispetto delle normative sanitarie; sono state elevate 25 violazioni e sono stati incassati 1.866 euro.

Per quanto riguarda il codice della strada sono state accertate 7520 violazioni (erano state 5.834 nel 2020 e 9.011 nel 2019). La somma incassata per le sanzioni è stata di euro 284.761, contro i 218 mila del 2020 e i 315 mila del 2019. In lieve aumento i verbali relativi alla Ztl (Zona a traffico limitato), che passano dai 655 del 2020 ai 693 del 2021. Le violazioni che interessano le norme di comportamento alla guida dei veicoli hanno portato alla decurtazione di 911 punti dalle patenti dei trasgressori. Le violazioni dell’obbligo di assicurazione passano da 17 (2020) a 36 (2021). Le patenti di guida ritirate sono state 19 (come nel 2020).

In aumento le sanzioni per eccesso o superamento dei limiti di velocità (850 contro le 292 del 2020) e il dato relativo ai divieti di sosta e fermata (1.801 nel 2021, 1.182 nel 2020). Il numero di veicoli rimossi è 131 (70 nel 2020). In leggera crescita i sinistri stradali rilevati nel corso dell’anno: 210 contro 197 del 2020. I veicoli rubati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari sono stati 3. I controlli sul territorio sono stati anche effettuati in orari serali come testimoniano i 68 servizi notturni. In totale sono stati effettuati 54 controlli nei confronti di cittadini stranieri e 21 per questuanti. Per quanto riguarda i servizi di controllo delle piazze per la questua, i controlli effettuati sono 1.500.

Importante da un punto di vista qualitativo l’attività di polizia giudiziaria: nel corso dell’anno, sono state denunciate 18 persone. Come negli anni precedenti si è dimostrata proficua la collaborazione con tutte le forze di polizia del territorio.

Ottimo anche il bilancio per “Scuola e città sicura”, iniziativa attuata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. L’attività di prevenzione, svolta volontariamente, ha totalizzato 2.834 ore; a queste vanno sommate 3.228 ore prestate per l’assistenza all’hub vaccinale presso il centro fieristico. Da evidenziare il grande impegno e disponibilità profusi per servizi relativi alla emergenza covid (consegna delle mascherine alla popolazione, assistenza e controllo agli accessi alle aree mercatali, presidio a uffici postali per consegna pensioni, presidio drive in adibito a tamponi rapidi e servizi mirati a disposizione delle categorie deboli ecc.). A queste si aggiungono 932 ore prestate dai volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato in servizi effettuati, durante il mercato settimanale, controlli in centro storico in particolare di sabato e in occasione di manifestazioni varie.