Protezione civile, l'impegno dei volontari all'hub vaccinale

NOVI LIGURE — Nel 2021 il gruppo comunale della Protezione civile di Novi Ligure è stato prevalentemente occupato con l’assistenza alla popolazione per il perdurare della pandemia. L’attività svolta, in coordinamento con i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri e il gruppo Alpini, ha riguardato in particolare il controllo dell’affluenza alla sede Asl di Novi e, da maggio all’hub vaccinale presso il centro fieristico.

L’impegno dei volontari di Protezione civile per la campagna di vaccinazione, tuttora in corso, può essere sintetizzato in circa 5.900 ore. Tra le attività svolte si ricorda il coordinamento e la collaborazione con la dirigenza dell’Asl. Il carattere eccezionale delle attività legate al Covid sono le distribuzioni periodiche mensili di tamponi rapidi e sistemi di protezione individuale alle Rsa novesi e del circondario. Infine i volontari, durante le giornate di allerta meteo, hanno monitorato la situazione anche con interventi diretti sul campo.