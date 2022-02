Scrittura creativa: al via Marmellate, storie di vita da conservare

NOVI LIGURE — Al via alla seconda edizione del concorso di scrittura creativa “Marmellate, storie di vita da conservare”, il contest indetto dalla casa editrice Vallescrivia che, l’anno scorso, ha raccolto i racconti più belli del novese e dintorni. Per quest’edizione, protagonista sarà il nostro patrimonio enogastronomico, infatti il tema è, semplicemente, il cibo.

La filosofia di “Marmellate” non cambia: il suo obiettivo rimane quello «di salvare delle storie dall’usura del tempo, perciò saranno sempre graditi i racconti che ci riguardano da vicino, dai ricordi dei nostri nonni alle favole della nostra città – dicono da Vallescrivia – Oltre che premiare il bello scrivere, dunque, vogliamo che voi salviate la vostra storia più preziosa, quella più avvincente ed emozionante, raccontandoci di un piatto che ricordate con piacere o che sapete cucinare bene, oppure rendendo protagonista di un’avventura il vostro vino preferito. Potete mandarci i vostri elaborati fino al 20 maggio 2022 all’indirizzo concorso@edizionivallescrivia.it».

Una giuria selezionata valuterà i racconti e i nove migliori saranno pubblicati in una raccolta. Ai nove finalisti sarà regalata una copia del libro e un attestato di partecipazione, mentre i primi tre riceveranno un premio in buoni libri. Ai finalisti sarà data comunicazione entro il 1° agosto 2022, ma la classifica sarà tenuta segreta fino alla giornata di premiazione. Gli elaborati non dovranno superare le 10 mila battute: il regolamento completo può essere consultato qui. L'anno scorso i primi tre classificati sono stati Massimiliano Morgavi, Alice Carrea ed Emma Bricola.