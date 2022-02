Patelli: «Tari, sanità, sport... troppi problemi irrisolti»

NOVI LIGURE — Un fallimento su tutta la linea, che imporrebbe subito la convocazione di un consiglio comunale, «invece è più di un mese che non si tengono riunioni né dell’assise cittadina né delle commissioni consiliari». È duro il giudizio di Luca Patelli, che siede tra i banchi dell’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale a Novi Ligure.

«La situazione è insostenibile – spiega il rappresentante Dem – È il 3 febbraio e siamo ancora senza bilancio di previsione, inoltre non abbiamo ancora ricevuto una risposta sulla questione dell’aumento della Tari, la tassa rifiuti. Come se non bastasse, l’amministrazione comunale non ha speso una parola sulle difficoltà del nostro sistema sanitario tra ospedale, chiusura di reparti, difficoltà nel prenotare visite e servizio guardia medica».

Sul fronte della sicurezza, «il feticcio della Lega» dice Patelli, «non ci sono sostanziali novità se non l’installazione di qualche telecamera (senza sapere se funzionano) e la sostituzione del comandante della polizia municipale».

Rimangono aperte anche altre questioni di ordinaria amministrazione e Luca Patelli le snocciola l’una dietro l’altra: «L’avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti presenta ancora oggi parecchie criticità. Lo stesso per i servizi sociali, tra caos al Csp ed esternalizzazione dei servizi. Infine lo sport: al di là delle chiacchiere, le crisi si superano nelle sedi opportune ma non è mai stata convocata una apposita commissione per discutere con le società il futuro dello sport nella nostra città».