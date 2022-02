Beppe Semeraro e Val Bonetti, alla ricerca del blues più autentico

CASSANO SPINOLA — Lunedì 7 febbraio, alle ore 21.00, riprende la programmazione dell’associazione Gavazzana Blues. Al teatro Lux di Cassano Spinola si esibiranno Beppe Semeraro & Val Bonetti. Il blues torna il vero e grande protagonista: tra chitarra e armonica, il genere della serata spazierà infatti dal blues più autentico al country, con note di ragtime ed early jazz.

Val Bonetti è un chitarrista compositore milanese. Alcuni suoi lavori hanno vinto prestigiosi premi nell'ambito della chitarra acustica e, in generale, la sua attività è ottimamente recensita dalla stampa specializzata internazionale. Val ha pubblicato quattro album a suo nome, l’ultimo A World of Lullabies è in imminente uscita.

Con lui Beppe "Harmonica Slim" Semeraro, armonicista di grande talento. Alle sue spalle molti concerti in America, ha partecipato a festival internazionali condividendo palco con importanti riferimenti del blues come Junior Wells, Bob Brozman, Woody Mann, Sugar Blue e il grande Sonny Terry.

«Il GavazzanaBlues continua ad essere vicino alla musica e ai musicisti, la formula del Club ci permette di condividere emozioni, sempre preziose ed esclusive, grazie a un pubblico selezionato, attento alle regole, alla sicurezza personale e reciproca. Abbiamo la necessità di ricaricare la nostra mente e il nostro cuore con passione e serenità - dicono gli organizzatori della serata - Questa grande opportunità vale la semplice iscrizione all'associazione che potrà essere perfezionata direttamente, con un nuovo tesseramento o il semplice rinnovo, ai concerti oppure online sul sito ufficiale. Oggi più che mai è importante e meritorio sostenere il Club che vive e cresce, anche per voi, grazie al sostegno di tutti, non solo musica ma colori, sorrisi, profumi e tramonti».

La prenotazione può essere effettuata online, compilando il modulo “Reservio” presente sul sito del Gavazzana Blues, all’indirizzo www.gavazzanablues.it.