Volontari di Plastic Free di nuovo in azione: si parte da Pozzolo

POZZOLO FORMIGARO — Riprendono da dove erano partiti – Pozzolo Formigaro – gli appuntamenti di Plastic Free, l’associazione che punta a sensibilizzare le persone sui danni causati all’ambiente dalla plastica e che organizza giornate di raccolta dei rifiuti abbandonati.

A portare questa realtà in provincia di Alessandria è stata Valentina Leardi, 35enne pozzolese che l’anno scorso ha dato vita a numerose iniziative di pulizia di strade, sentieri e parchi. Alessandria, Acqui Terme, Tortona, Casale Monferrato, Bosco Marengo, Pietra Marazzi, Rivarone e Castelletto d’Orba sono alcuni dei centri in cui l’associazione ambientalista ha portato il proprio contributo nel corso del 2021.

Rifiuti abbandonati, a Novi e Pozzolo ora arrivano i volontari Due gruppi di cittadini si sono organizzati per ripulire strade e sentieri dalla spazzatura. Sabato la "prima uscita" a Merella

Ora le giornate di raccolta dei rifiuti ricominceranno proprio da Pozzolo, dove l’anno scorso ad aprile si era tenuta la prima iniziativa. Appuntamento sabato 19 febbraio, alle 13.30, in viale Partigiani, nel parcheggio del ristorante Urban Grill. Nei giorni scorsi, sempre a Pozzolo, i volontari dell’associazione si sono dati da fare ripulendo un tratto di via della Cappelletta, quella che dal centro commerciale I Giovi conduce appunto fino all’edicola votiva che sorge nei pressi dell’incrocio tra la pista ciclabile e la strada per Novi.