Occimiano, stop imprevisto

ALESSANDRIA - Ci pensa Alessandria Volley a salvare l’onore della provincia in un turno in cui cadono tutte le altre rappresentanti in C: il 3-0 al Caffè Mokaor Vercelli (25-19 25-21 29-27) la fa risalire al settimo posto in classifica nonostante le due gare ancora da recuperare.

Un punto sopra c’è Zs Ch Valenza che contro SaFa Torino, una delle due neocapoliste si illude per il primo set vinto 25-18 ma poi cede i tre parziali successivi in fila 20-25, 10-25 e 21-25 e finisce per essere sconfitta 1-3. Neocapoliste perché a cadere è anche, piuttosto a sorpresa, Nuova Elva Fortitudo Occimiano, che sul campo del fanalino di coda PlayAsti, che finora aveva vinto solo una partita, cede 3-1. Perso lottando il primo set sul 27-25, il pareggio nel secondo arrivava al termine di una maratona vinta 27-29, poi si spegne la luce nelle ragazze di Gombi che cedono 25-15 e 27-25 altri due parziali finendo per concedere l’intera posta alle astigiane e il primato in classifica. Niente da fare anche per Cantine Rasore Ovada, che perde al quinto set a Venaria: l’altalena di risultati nei set (25-13 25-27 20-25 25-17 15-10) regala un piccolo passo in avanti per consolidare il quinto posto.

Acqui fa doppietta, Novi e Casale esultano Il campionato riparte con un en plein delle squadre della provincia

Stesso risultato anche per i ‘cugini’ della Plastipol, che però riescono così a strappare un punto alla seconda in classifica: la sconfitta 3-2 (25-19 25-13 13-25 23-25 15-10) arriva nonostante una grande rimonta, dopo avere concesso i primi due set.

Bene invece le ragazze di Gavi che in serie D ripartono alla grande piegando Om Volley Carmagnola 3-0 (25-16 25-9 25-20) sul campo amico del ‘PalaGavi’ e salgono in terza posizione, anche se con qualche gara in più delle concorrenti. Vittoria di misura al tiebreak anche per Alessandria Volley nel torneo maschile: con il Reba Volley finisce 3-2 (25-22 22-25 23-25 25-19 15-10).