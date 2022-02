Serravalle, in pensione il comandante della Stradale Grosso

SERRAVALLE SCRIVIA - Lo scorso 31 gennaio il vice ispettore Alessandro Grosso ha lasciato il comando del Distaccamento Polizia Stradale di Serravalle Scrivia dopo 35 anni di servizio nella Polizia di Stato, per raggiunti limiti di età.

Grosso, 60 anni, origini piemontesi, si è arruolato in Polizia nel novembre del 1987, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria. Successivamente è trasferito alla Stradale di Stradella (PV) e nel luglio del 1992 è giunto alla Sezione Polizia Stradale di Alessandria.

A giugno del 1993 frequenta il Corso di Specializzazione per i servizi di Polizia Stradale presso il Caps di Cesena e, dopo vari incarichi ricoperti alla Sezione di Alessandria, a febbraio del 2012 arriva al Distaccamento Polizia Stradale di Serravalle dove ricopre il ruolo di vice comandante.

Due anni fa è stato nominato comandante del Distaccamento Polstrada di Serravalle, importante reparto della provincia alessandrina.

Negli anni si è distinto per la grande professionalità ed è stato un punto di riferimento per i tanti colleghi che hanno lavorato con lui.

C’è un velo di commozione nel saluto ai tanti colleghi con i quali il Vice Ispettore Alessandro Grosso ha condiviso la carriera; a lui sono stati formulati i migliori auguri per la sua vita futura dalla dirigente della Sezione Polizia Stradale di Alessandria, primo dirigente Sara Mancinelli, che lo ha ringraziato per l’impegno, la professionalità e la dedizione messa in campo in questi tanti anni in servizio nelle file della Polizia di Stato.

Gli succede al comando il sovrintendente capo coordinatore Alessandro Bisio, anche lui di origini piemontesi che si è arruolato nella Polizia di Stato nel 1993 dopo aver frequentato il Corso di Allievo Agente al IV Reparto Mobile di Genova.

Dopo essere stato destinato alla fine del corso al V Reparto Mobile di Torino, nel 1995 viene trasferito in forza alla Sezione Polizia Stradale di Alessandria.

Nel 1999 passa al Distaccamento Polizia Stradale di Tortona e, successivamente, dal 2014 arriva al Distaccamento di Serravalle Scrivia, dove, dal 1° febbraio, scorso viene nominato Comandante.