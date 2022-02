Centrodestra, via agli incontri nei quartieri: oggi viale Cichero

NOVI LIGURE — A due anni e mezzo dalle elezioni che hanno segnato per la prima volta la vittoria del centrodestra a Novi Ligure, la maggioranza si appresta a compiere il giro di boa del mandato. E ora che la quarta ondata del coronavirus si sta spegnendo, i partiti della coalizione hanno deciso di organizzare una serie di incontri nei quartieri, per parlare direttamente con i cittadini.

«Vogliamo tornare a guardarci negli occhi, spiegare cosa è stato fatto e progettare insieme il futuro della nostra Novi – dicono i rappresentanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – Il salvataggio del Cit e quindi del servizio di trasporto pubblico locale, l’avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti, il programma delle manutenzioni, i fondi Pnrr, la restituzione del teatro Marenco alla città dopo tante difficoltà. Tutto l’impegno speso e le difficoltà incontrate per sanare le gravi situazioni ereditate. Sono tantissimi i temi da affrontare con i cittadini».

«Con la costanza, la calma e la perseveranza vogliamo spiegare ciò che si sta facendo a differenza dei disfattisti e di una minoranza consigliare che pensa solo ai tornaconti politici e non lavora in maniera propositiva per il bene comune – dicono ancora i referenti del centrodestra – Il 2022 è iniziato con molte novità per la nostra città, vogliamo ascoltare i consigli, gli sfoghi e le osservazioni di tutti».

Gli incontri si svolgeranno il sabato o la domenica mattina. Il primo appuntamento è programmato per oggi, sabato 19 febbraio, alle 10.00, presso il salone parrocchiale di viale Pinan Cichero. Poi si proseguirà poi in tutte le altre zone della città.