Consiglio comunale, dai Democratici una raffica di interrogazioni

NOVI LIGURE — Il gruppo consiliare dei Democratici per Novi Ligure ha presentato al presidente del consiglio comunale e al sindaco ben 7 interrogazioni su alcune questioni affrontate nei mesi scorsi ma mai risolte. «La giunta Cabella – dicono i Dem – sta cercando di abituarci ad una gestione amministrative fatta di annunci a cui segue il nulla, anche quando prende impegni davanti al consiglio comunale». Le interrogazioni, tempo permettendo, verranno discusse durante il consiglio comunale di questa sera (per il quale si prevede già una “coda” lunedì della prossima settimana).

C’è ad esempio la questione del Parco Euronovi: «Il nostro gruppo aveva proposto già nel 2020 di organizzare una cerimonia in ricordo delle vittime del coronavirus. Eleonora Gatti (Lega) informò il consiglio che l’amministrazione aveva individuato nel Parco Euronovi un’area da intitolare alle vittime della pandemia. Intitolazione che non è mai avvenuta. Nel 2021 il consiglio comunale aveva votato all’unanimità una mozione che prevedeva l’apertura, la messa in sicurezza e la valorizzazione di tutti i parchi e le aree verdi della nostra città. Nulla è stato fatto. Inoltre, nel corso di questo anno il Parco Euronovi è stato oggetto di atti vandalici che hanno colpito diverse strutture».

Ci sono poi i lavori in via Paolo da Novi («da mesi è presente una impalcatura che mette in pericolo i pedoni e restringe la sede stradale», dicono i Dem) e quelli alla facciata della ex caserma Giorgi, dove un cantiere giace abbandonato. Rilevante anche la questione dello Spazio Giovani: «Da oltre 15 anni a Novi era presente lo Spazio Giovani, situato in via Verdi presso l’ex caserma Giorgi. Ora quei locali non sono più disponibili [sono stati affidati al Banco Alimentare; ndr]. Chiediamo al sindaco se è stata definita un’altra area da destinare allo Spazio Giovani», scrivono i Democratici. Tra gli altri problemi evidenziati dal Pd quello delle deiezioni canine e dell’illuminazione pubblica: «Viale Saffi, viale Rimembranza e corso Italia sono solo alcuni esempi di vie centrali, molto frequentate, dove l’illuminazione pubblica è carente o assente».