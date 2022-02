Forza e Virtù, buona prova nel primo appuntamento del 2022

MORTARA — È ripartito da Mortara il campionato italiano di ginnastica artistica di serie C. Nella prima prova stagionale maschile, i portacolori della Forza e Virtù sono scesi in campo con una formazione ridotta dovuta ad alcune assenze ma hanno saputo comunque disputare una buona prova. Gli atleti di Novi Ligure, alla fine, hanno chiuso la gara in settima posizione.

Sebastiano Chiappino, Nicola Morabito e Matteo Lamborizio sono i componenti della squadra che ha inaugurato la stagione agonistica in questo primo appuntamento di campionato a squadre. Buone globalmente le esecuzioni nonostante alcuni dei loro esercizi non fossero ancora al 100 per cento della forma.

«Su alcuni attrezzi sicuramente bisogna crescere ma, aspettando il rientro della formazione completa, avremo la possibilità di raggiungere il nostro risultato di squadra ottimale per essere più competitivi», fanno sapere dalla società novese di ginnastica artistica.