Casa Gotica, dove realtà virtuale e teatro si incontrano

ARQUATA SCRIVIA — Uno spettatore per volta, un visore per la realtà virtuale e uno storico edificio medievale: sono gli ingredienti di “La stanza”, l’evento speciale che il teatro della Juta presenta da oggi al 27 febbraio alla Casa Gotica di Arquata Scrivia. La storica casa medievale, messa a disposizione dal Comune, si trasformerà per circa 15 minuti alla volta in una stanza di una bambina degli anni Novanta, tutta da esplorare.

Materiali d’archivio, fotografie, musica, video in Super-8 e recitazione, si mescolano tra loro in un’esperienza in realtà virtuale per un progetto che punta a valorizzare la memoria e a far riflettere sul tema dell’identità attraverso racconti autobiografici e testimonianze d’archivio.

“La stanza”, progetto a cura della compagnia Asterlizze di Torino con la progettazione e assets 3D di Eugenio Perinelli per Ximu.la, nasce dal ritrovamento dei diari del Coordinamento Femminista di Enna del 1975 e arricchisce la ricerca sul movimento negli anni Settanta creando un ponte tra Nord e Sud, tra esperienze di vita passate e presenti attraverso il coinvolgimento di archivi piemontesi, liguri e siciliani al fine di diffondere e dare risalto alla storia dei percorsi di emancipazione femminile locali. La scelta dell’esperienza in virtual reality nasce per sperimentare e rendere accessibili documenti, patrimoni e storie di valore in un’ottica di multidisciplinarietà e dialogo tra le generazioni.

L’accesso è consentito tutti i giorni dal 23 al 27 febbraio, dalle 16.00 alle 20.00, presso la Casa Gotica di via Interiore. Ingresso 1 euro. Prenotazione consigliata al 345 0604219 o alla mail teatrodellajuta@gmail.com.