Overall: "Solidarietà a nostri atleti ucraini"

PASTURANA - Preoccupazione, enorme, e solidarietà: Overall Tre Colli è stata fra le prime società, in Italia, a tesserare corridori ucraini e, in queste ore, il coordinatore Massimo Subbrero, e tutto lo staff, ancora più che prima, tengono contatti con gli atleti e le loro famiglie.

In cinque hanno vestito la maglia della formazione che ha sede a Novi e Pasturana: Valery Zayats, Roman Lugovy, Andry Buckho, Volodimir Starcik e, un paio di stagioni fa, Andrei Shevscenko. "Quando, nel 1996, avevamo partecipato al Giro di Ungheria, avevamo avviato contatti con la Federazione Ciclistica Ucraina, che si sono consolidati - racconta Subbrero - e nel 2010 abbiamo partecipato alla "Due giorni di Donetsk". Contatti che, in queste giornate molto difficili, continuano, anche grazie ai social

"Abbiamo voluto dare concretezza alla nostra vicinanza: abbiamo allestito il furgone che segue il team nelle gare (debutto domani alla Coppa San Geo e poi domenica a Fucecchiom ndr), con i colori giallo e blu, la bandiera di un paese a cui siamo legati e che ha diritto alla sua libertà e indipendenza".