Tra musica e danza, l'universo di Vivaldi al teatro Marenco

NOVI LIGURE — La danza fa tappa al teatro Marenco di Novi Ligure. Stasera è in programma uno spettacolo della compagnia Spellbound Contemporary Ballet, che però subirà alcuni rimaneggiamenti a causa della comparsa di alcune positività al coronavirus tra gli artisti. Il cuore della serata rimarrà la messa in scena di “Vivaldiana”, un estratto dell’esibizione dedicata alla musica di Antonio Vivaldi, accompagnato da altre tre performance: “Ascent”, “Unknown Woman” e “Formazione”.

Al centro di “Vivaldiana” c’è l’idea di lavorare a una parziale rielaborazione dell’universo di Vivaldi integrandolo con alcune caratteristiche della sua personalità di ribelle fuori dagli schemi. Da questa suggestione è partito il coreografo Mauro Astolfi per tradurre in movimento alcune creazioni di Vivaldi e raccontarne il talento e la capacità di reinventare, nella sua epoca, la musica barocca.

Musicista immerso in un contesto dominato dalla razionalità, Vivaldi si è distinto per la piena consapevolezza di andare oltre i limiti del proprio tempo e la noncuranza a muoversi contro corrente. Da qui l’idea di Astolfi di rielaborare la sua architettura musicale cercando di restituire alla sua opera caratteristiche di unicità. Lo spettacolo ha inaugurato nel settembre 2019 la stagione del Grand Theater de Luxemburg. In scena Maria Cossu, Mario Laterza, Giuliana Mele, Mateo Mirdita e Lorenzo Capozzi.