Ucraina, la solidarietà dei novesi: in centinaia dagli Alpini per donare

NOVI LIGURE — Da tutto il giorno a Novi Ligure è in corso una "processione" presso la sede degli Alpini, in viale Pinan Cichero. Sono già centinaia infatti i novesi che hanno aderito all'appello di solidarietà per il popolo ucraino e che hanno portato alla sede dell'Ana, l'associazione nazionale degli alpini, vestiti, alimenti e medicinali che giovedì saranno portati in Ucraina da un camion appositamente allestito.

Alla "baita" di viale Pinan Cichero si lavora senza sosta per catalogare il materiale, stoccarlo e prepararlo all'invio. A occuparsi del trasporto sarà la Tb Logistics di Rzeszów, una città della Polonia che si trova al confine ucraino di Przemyśl/Medyka.

Solidarietà all'Ucraina: due raccolte di medicine, cibo e vestiti L'iniziativa di alcuni commercianti di Novi Ligure. E sui social network parte la proposta di illuminare con i colori ucraini la fontana della stazione

La Tb Logistics, che lavora anche in Italia per la ditta Vectorys di Novi, ha organizzato, a sue spese, un camion che passerà in città nel pomeriggio di giovedì 3 marzo per il ritiro del materiale di prima necessità per il popolo ucraino. Il camion dovrebbe arrivare a destinazione sabato.

A Novi il punto di ritiro è stato allestito presso la sede del gruppo Alpini. Prioritariamente si raccoglie vestiario pesante o impermeabile, scarpe, coperte e piumoni o teli impermeabili, alimenti in scatola (latte, carni, legumi), pannolini e cibo per bambino, disinfettanti, garze, cotone, torce, batterie, candele e più in generale tutto quanto può servire per una situazione di emergenza.