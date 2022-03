Cek Franceschetti, concerto blues a Cassano con gli Stompers

CASSANO SPINOLA — Cek Franceschetti & The Stompers sarà la band protagonista del nuovo appuntamento con il Gavazzana Blues, la rassegna musicale organizzata a Cassano Spinola dall’omonima associazione. Lunedì 7 marzo, alle 21.30, il teatro Lux ospiterà Andrea “Cek” Franceschetti (chitarra e voce), Alessandra “Cekka Lou” Cecala (contrabbasso e voce), Giorgio Peggiani (armonica e voce) e Annalisa Giudici Favero (washboard e voce).

Il quartetto si è formato dopo l’uscita dell’album “Sarneghera Stomp”, firmato da Franceschetti. «Ho sentito l’esigenza di suonare le mie canzoni insieme ad altri musicisti e godere della coralità che si crea suonando insieme».

Chi è Cek Franceschetti

Personaggio unico all’interno del circuito blues, chitarrista, cantante e autore, nel 2002 Andrea Franceschetti forma la band Cek Out con Paolo e Marco Xeres, registrando due album. Il successo li porta a suonare in numerosi festival. Dal 2004 al 2007 suona con il bluesman americano Louisiana Red e poi, dal 2008 al 2014, con Pietro Maria Tisi e Carlo Poddighe forma i Cek Deluxe, incidendo due dischi. Andrea Franceschetti pubblica tre album da solista (“Oneman Stand” del 2009, “Blues Tricks” del 2018 e “Sarneghera Stomp” del 2021). Nel 2009 ha vinto la selezione italiana dell’International Blues Challenge, che lo ha portato a suonare a Memphis con altri 60 artisti da tutto il mondo.

The Stompers: la formazione

Al contrabbasso e voce c’è la straordinaria blueswoman Alessandra Cecala, da tanti anni sulla scena italiana e internazionale (tra gli altri con The Red Wine Serenaders, Reverend and The Lady, John Mooney, Joyful Gospel Singers, Todd Day Wait, Andy J. Forest, Marco Pandolfi, Daniel “Mudcat” Dudeck, Tiziana Ghiglioni).

All’armonica e voce uno tra i migliori ed eclettici armonicisti in circolazione: Giorgio Peggiani. Negli anni, ha collaborato con diversi artisti della scena blues italiana e non solo, tra cui Rudy Rotta, Washboard Chaz e Davide Van De Sfroos. Nel 2009 partecipa al World Harmonica Championship di Trossingen. Il sunto di queste esperienze musicali è l’album “Armonicando” (2019), dove l’armonica fa da trait d’union in un percorso che spazia in diversi generi: blues, certo, ma anche traditional, folk, rock.

A completare il quartetto la giovanissima cantante Annalisa Giudici Favero, che si accompagna suonando la washboard. Dotata di una voce accattivante, ai cori e washboard va a completare il sound e il ritmo di Cek Franceschetti & The Stompers.