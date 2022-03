La Bollente allunga, Novi cade con Genova

ACQUI - "Di positivo c'è il risultato, non certo la prestazione". Ma il 3/1 per La Bollente Negrini Acqui, in casa di Arti e Mestieri, a Cambiano, vale molto per la capolista della serie B maschile: l'allungo su Alto Canavese, che cade, al tiebreak, a Ciriè, contro Pivielle, e scivola così a -5 dai termali.

Non è soddisfatto del gioco Stefano Negrini, ds di Acqui, "forse abbiamo un po' sottovalutato l'avversario o pagato anche le tre gare in otto giorni. Avversario giovane, che va in fiducia quando riesce a incidere sul punteggio. Noi abbiamo concesso qualcosa di troppo, ma guardando la classifica possiamo sorridere e avere energia per affrontare di nuovo Chieri, a casa nostra, sabato". Ancora assente Scarrone, e con Bolla ai box per tre settimane, Lele Negro e Bob Astori hanno fatto ruotare tutti gli uomini, anche Piasso e Cireasa, che fino ad ora hanno giocato poco, limitando molto anche l'utilizzo di Perassolo. Equilibrio nei primi due set, che Acqui risolve in volata, 23/25 21/25, passaggio a vuoto nel terzo, 25/15 per i torinesi, e ancora battaglia chiusa ai vantaggio, 25/27.

Novi frena

Continua, in B, il momento di fatica per Novi Pallavolo, sconfitta nel recupero di metà settimana e con qualche defezione nella gara casalinga con Cus Genova, che passa al PalaBarbagelata. La svolta nel terzo set: gli uomini di Dogliero cedono il primo 20/25, si rimettono in corsa 25/21, ma nel terzo non riescono ad aggiudicarsi i punti decisivi e permettono ai liguri di mettere la testa avanti, 23/25. Il quarto non ha storia, 16/25, i novesi si allontanano dal podio e scivolano al sesto posto, ma con due gare in più rispetto a Zephyr Mulattieri Spezia, che è alle spalle.

Arredo Frigo, un punto in due gare

Si complica di nuovo il cammino di Arredo Frigo Valnegri in B1 femminile: dopo il punto nel recupero casalingo con il Parella Torino, una gara che, come sottolinea coach Ivano Marenco, "avremmo meritato di vincere e che si è decisa per una palla sfortunata sul nastro, 15/17 al tiebreak", in casa di Savis Cargo Volley Volpiano, terza forza del torneo, è un ko pesante, 3/0 per le torinesi, punteggio mai in discussione, 25/16 25/17 25/15. Il successo di Trecate con il fanalino di coda Orago permette alle novaresi il controsorpasso: Acqui scivola di nuovo al quartultimo posto, un punto sotto Igor, e con un nuovo impegno ravvicinato, mercoledì, recupero sul campo del Caselle.

Nota positiva: il debutto in B1 di Vittoria Moretti, palleggiatrice classe 2007, che segue, di qualche giorno, quello di Beatrice Gotta, 2006, anche lei in palleggio, tutti prodotti del vivaio termale.

Occimiano resiste, Acqui comanda Sul campo della Safa2000 le ragazze di Gombi si impongono al tiebreak. Bene anche la maschile del capoluogo in D

Euromac passa a Novara

Una sfida molto attesa, in B2 femminile, da Euromac Mix Casale, in casa di Direma Pizza Novara: le casalesi non avevano ancora digerito il ko nel recupero casalingo, a fine gennaio. Sotto di due set, 25/20 26/24, la squadra di Francesco Ercole firma una grande rimonta, 23/25 22/25 e si impone al quinto, 12/15, con una prova da applausi del collettivo.

Due punti per lasciarsi alle spalle la rivale diretta e salire al quinto posto, anche se le novaresi hanno una gara in meno.