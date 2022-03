Rugby Novi, i biancoverdi fanno l'en plein

NOVI LIGURE — Gli Under 13 del Rugby Novi – sul campo amico del quartiere G3 – hanno avuto la meglio sul Volvera, sul Lions Tortona e sul Monferrato Asti. Per i colori biancoverdi sono scesi in campo Matteo Canepa, Alessio Capasso, Nicolò Giacomello, Matteo Marcazzan, Jayden Martin Patacsil, Emanuele Mazzariello, Pietro Pintilii, Antonio Siniscalco, Tommaso Tricarico.

