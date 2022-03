Maglietto: un 2022 ricco di eventi tra natura, arte e storia

NOVI LIGURE — Sono già a calendario alcuni degli eventi organizzati per quest’anno dall’associazione Maglietto di Novi Ligure. In particolare, sabato 26 marzo alle 14.30 è in programma una visita al Museo dell’Apicoltura ospitato nella struttura che sorge a Merella, nei pressi dello Scrivia, e una passeggiata ecologica guidata da Andrea Quaglini, avvocato, che terrà anche una lezione sulla “Costituzione verde” e sull’evoluzione della cultura ambientale e sulle modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Nei mesi a seguire gli alunni delle scuole, guidati dalle guardie ecologiche della Provincia di Alessandria, visiteranno il Maglietto, usufruendo di un percorso per la discesa allo Scrivia ripristinato dai volontari del Maglietto. Questo percorso faciliterà sia l’esplorazione del Maglietto sia la passeggiata che verrà organizzata nel mese di maggio e guidata dall’esperto botanico Mario Calbi, con una particolare attenzione all’impollinazione ed alla sua importanza per la diffusione delle piante autoctone e forestiere.

Scrivia, una barriera verde contro piene e inquinamento Nell'area del Maglietto di Novi Ligure sarà ricreato il bosco ripariale, eliminate le specie infestanti e piantati arbusti anti-nitrati

Nello stesso periodo l’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia esporrà al Museo del Maglietto una raccolta di foto di api e i pannelli raffiguranti gli stemmi araldici dei Comuni della Liguria e del Piemonte che contengono nello stemma le api. Verrà anche raccontato, tramite esposizione al Maglietto, il legame artistico tra Papa Urbano VIII e Gian Lorenzo Bernini: infatti, lo stemma araldico del Papa contiene tre api e venne riprodotto dal Bernini in diversi monumenti della città di Roma, tra cui lo stesso monumento funebre di Urbano VIII.

In estate, verranno organizzati gli incontri con il Gruppo Astrofili di Arquata Scrivia e la giornata di pittura “en plein air” con gli Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, cui seguiranno la Giornata Mondiale delle Api e la Giornata dei Piccoli Musei.