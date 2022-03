Outlet, diventare addetto alle vendite: c'è un corso gratuito

SERRAVALLE SCRIVIA — Cinque Designer Outlet, cinque classi di formazione: prende il via ad aprile nel contesto del progetto Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo il progetto di collaborazione tra il Gruppo McArthurGlen e Generation Italy, fondazione non profit nata dalla società di consulenza McKinsey & Company per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L’iniziativa è volta ad offrire un corso di formazione gratuito per “addetto alle vendite” della durata di 3 settimane e aperto a tutti i giovani di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. L’iniziativa coinvolgerà anche l’Outlet di Serravalle Scrivia.

Per partecipare al corso sarà necessario superare un breve test attitudinale presente sul sito Generation Italy e un colloquio motivazionale. Al termine del percorso formativo è prevista per i partecipanti la possibilità di accedere ad un colloquio presso alcuni negozi dei cinque Designer Outlet italiani.

Il corso fa parte del programma “Giovani e Lavoro”, che rientra nell’impegno di Intesa Sanpaolo per favorire l’inclusione educativa e l’occupabilità dei giovani con l’obiettivo di contribuire a colmare il disallineamento di competenze richieste dalle imprese e, al contempo, mettere in luce i talenti nascosti dei ragazzi e delle ragazze in cerca di occupazione.

Se la prima edizione del corso, che si è svolta lo scorso anno, aveva coinvolto solo il Designer Outlet di La Reggia di Marcianise, vedendo 25 studenti terminare il percorso formativo e raggiungere un tasso di occupazione del 91%, nel 2022 saranno i punti vendita di tutti i cinque outlet del Gruppo in Italia (Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle) a offrire ai partecipanti della nuova edizione del corso almeno un’opportunità di colloquio.

Il corso per “addetti alle vendite”, della durata di 3 settimane, sarà completamente gratuito, erogato da remoto in videoconferenza live e non richiede alcuna competenza pregressa nel settore, bensì motivazione e impegno, valutati tramite test d’ingresso presente sul sito di Generation Italy e tramite un colloquio con lo staff, atto a verificare l’effettiva volontà di prendere parte al corso, di terminarlo per avere un’opportunità professionale presso i punti vendita dei Designer Outlet del gruppo McArthurGlen in Italia.

“Abbiamo scelto di collaborare con Generation Italy con estremo entusiasmo” – ha dichiarato Donatella Doppio, Regional Director Italy McArthurGlen Group. “Siamo consapevoli di rappresentare un motore occupazionale importante nel territorio che ci accoglie e dona molto. Attraverso questa operazione vogliamo creare figure professionali specializzate in grado di rispondere al meglio alle necessità dei nostri Brand Partner dando strumenti fattivi alle nuove generazioni che rappresentano il futuro di tutti noi”.

“Il percorso offerto ha l’obiettivo di offrire gratuitamente competenze tecniche, attitudinali e comportamentali indispensabili per l’ingresso nel mercato del lavoro e colmare quel gap di preparazione corresponsabile dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile nel nostro Paese” – commenta Oscar Pasquali, CEO di Generation Italy – “Grazie alla collaborazione con McArthurGlen, i giovani del territorio potranno avere accesso alle opportunità di lavoro create dagli Outlet del Gruppo”.



Per partecipare alle selezioni per Serravalle Designer Outlet

https://www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-serravalle/novita/generation-italy/