Passa la Milano-Sanremo, occhio a chiusure e divieti

NOVI LIGURE — Sabato si corre la Milano-Sanremo, la classicissima di primavera che apre la stagione ciclistica internazionale. Quella del 19 marzo sarà la 113esima edizione della corsa, con una novità e una conferma. La conferma è il passo del Turchino, nuovamente incluso nel percorso dopo due anni di assenza. La novità è la partenza, che sarà dallo storico velodromo Vigorelli.

L’arrivo, come da tradizione, sul rettilineo di via Roma a Sanremo, dopo 293 chilometri di cui una sessantina nell’alessandrino. La carovana entrerà in provincia di Alessandria da Pontecurone (passaggio tra le 11.36 e le 11.47), per proseguire poi verso Tortona (11.50-12.00) e Pozzolo Formigaro (12.14-12.26).

A Novi Ligure i corridori percorreranno via Mazzini fino a piazza Repubblica, poi via P. Isola fino alla rotonda di via Crispi, via Acquistapace, viale dei Campionissimi (transitando davanti al Museo) e via Ovada. Il passaggio è previsto tra le 12.19 e le 12.33 ma le strade saranno chiuse circa mezz’ora prima e su tutto il percorso, dalle 7 del mattino fino alle 13, sarà in vigore il divieto di sosta.

Superata Novi, la corsa transiterà a Basaluzzo tra le 12.29 e le 12.43, poi Capriata d’Orba (12.36-12.51), Silvano d’Orba (12.44-13.00), Ovada (12.53-13.10) e infine si dirigerà verso la Liguria lungo la strada 456 (13.01-13.18).