"L'Ornano furioso", ridere delle nostre fragilità per superarle

ARQUATA SCRIVIA — Un viaggio alla scoperta delle fragilità umana: lo stand up comedian Antonio Ornano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a fortunate trasmissioni televisive come Zelig e Colorado, sarà protagonista sabato sera al teatro della Juta di Arquata Scrivia con “L’Ornano furioso”, un divertente monologo che ci porta a indagare sulle nostre (clamorose) imperfezioni e sul rischio di fingere di essere quello che in realtà non siamo.

Può capitare a tutti di avere una “rivelazione” e capire le ragioni del proprio disagio. Trovare il motivo non risolve il problema, anzi, lo amplifica, soprattutto quando si scopre che gli unici responsabili della nostra situazione siamo noi stessi. Una consapevolezza che è una condanna, perché priva dell’effimero quanto catartico piacere di prendersela sempre con qualcun altro. A quel punto, o ci si fa sopraffare dalla collera, oppure si inizia a vivere nel presente, il tempo giusto per cancellare ogni alibi, per bearsi dei sogni infranti e sguazzare nei propri fallimenti. E riderci su.

Grazie a una regia pulita e lineare, senza sottolineare o prendere questa o quella posizione, lo spettatore sarà portato per mano in un’apparente favola che in realtà rappresenta la vita di tutti i giorni. “L’Ornano furioso” è una produzione “Savà Produzioni Creative” di Simone Repetto, Carlo Turati, Matteo Monforte e dello stesso Ornano.

Arquata e Gavi, 12 spettacoli tra grandi nomi e compagnie emergenti Romina Mondello, Nino Formicola, Claudio Lauretta, Antonio Ornano e molti altri per la nuova stagione teatrale di Commedia Community

Chi è Antonio Ornano

Antonio Ornano, 50enne ligure, si appassiona al teatro fin dall’età di 14 anni: il padre lo porta a vedere “Il malato immaginario”, opera che induce il giovane adolescente a voler a tutti i costi diventare un attore. Così Antonio comincia a seguire diversi laboratori di teatro e comincia la carriera da cabarettista. Una delle sue collaborazioni che lo hanno reso conosciuto è stata quella con Zelig, nel 2016, per il quale ha portato in scena alcuni dei suoi migliori personaggi, come il Dottor Ornano, il naturalista esperto di bestie feroci. Ha fatto anche parte del cast di Colorado.