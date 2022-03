Aggredito dal suo pitbull, muore un 86enne di Pozzolo

POZZOLO FORMIGARO - Un pensionato di 86 anni, Franco Traversa, è morto, oggi pomeriggio, dopo essere stato aggredito da uno dei suoi cani, un pitbull terrier.

L'uomo è intervenuto per dividere due dei suoi cani che si stavano azzuffando nel cortile della sua abitazione. Improvvisamente, alle sue spalle, è arrivato il terzo animale che lo ha addentato recidendogli l'arteria femorale. Inutile ogni tipo di soccorso: Traversa è morto in pochi minuti davanti ai suoi famigliari.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Novi Ligure: la dinamica dei fatti è ancora in corso di accertamento.