Gavi ricorda il sacrificio del vigile del fuoco Matteo Gastaldo

GAVI — Gavi ricorda oggi il sacrificio di Matteo Gastaldo, il vigile del fuoco deceduto il 5 novembre 2019 nella strage di Quargnento. Oggi sono in programma due iniziative dedicate alla sua memoria. Alle 15.00 è prevista l’intitolazione dei giardini in piazza Dante, che d’ora in avanti porteranno proprio il nome di Matteo Gastaldo (verrà scoperta una targa con il suo nome). Saranno presenti il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, il prefetto di Alessandria Francesco Zito e il comandante dei vigili del fuoco.

Ci sarà poi una cerimonia del Lions Gavi, con la consegna ai familiari di Matteo del premio del Club. Grazie al Rotary, invece, l’anno scorso è stata allestita un’aula informatica alla scuola media, intitolata a Gastaldo.