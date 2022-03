Rugby, l'impegno dei giovani biancoverdi

Settimane di trasferte per i giovanissimi atleti del Rugby Novi: gli Under 7/9/11 si sono recati ad Asti per un raggruppamento con i pari età, mentre gli U13, con una modifica al calendario previsto, sono stati impegnati a Grugliasco (Torino).

Tra gli Under 7, Thomas Marvulli si è unito ai ragazzi di Asti, opposti a due formazioni del Cus Torino Ad Maiora, e ha offerto un bel contributo segnando due mete. Anche Francesco Righini, inserito in una squadra Under 9 mista Novi-Tre Rose Casale-Moncalieri ha marcato il tabellino, segnando 5 mete in tre incontri contro Cus Torino 1, Cus Torino 2 e Asti; le stesse società erano le avversarie degli Under 11 tra i quali i novesi (Giacomo Buffarello e Leoluca Scaringi) si sono fatti valere, segnando rispettivamente due e una meta per la loro squadra (Novi-Casale-Moncalieri).

Nella stessa giornata, gli Under 13 sono stati impegnati a Grugliasco, in un quadrangolare con Collegno, Volvera e Cus Torino Ad Maiora, integrando anche elementi del Tre Rose Casale. I novesi hanno perso il primo incontro con il Collegno per 4-1 (a segno Mazzariello), si sono riscattati con un 4-2 conto il Volvera (mete di Jayden Martin, due di Tricarico e una del casalese Gennari) per poi cedere 7-0 contro il Cus Torino.

“Abbiamo affrontato per la prima volta squadre più affermate, come il Collegno e il Cus Torino, con un atteggiamento che ci ha portato a cercare più il contatto che il movimento di palla” commenta il coach Stefano Cantore, “abbiamo giocato più da singoli che da squadra. Comunque ci sono state note estremamente positive, come il debutto assoluto di Sohaib Bouanane e il ritorno a tempo pieno di Jayden Martin che ha giocato tutte le partite”. Per i colori biancoverdi sono scesi in campo: Sohaib Bouanane, Matteo Canepa, Alessio Capasso, Nicolò Giacomello, Matteo Marcazzan, Jayden Martin Patacsil, Emanuele Mazzariello, Matteo Pintilii, Antonio Siniscalco, Tommaso Tricarico.